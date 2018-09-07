Російський священик Чаплін закликає знищити Україну



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Священик РПЦ Всеволод Чаплін вважає доцільним вторгнення Росії на українську територію

За словами Чапліна, війна заради миру це хороша практика і він не розуміє, чому є люди, які проти неї

Російський священик Всеволод Чаплін виступив за створення «Новоросії» та розгорнення війни. За його словами, при цьому не варто боятися Заходу, адже він все одно програє.

Про це повідомляє «Преса України».

Так званий священик РПЦ Всеволод Чаплін опублікував на своїй сторінці у соцмережі черговий пост у стилі роспропаганди. Так він навів слова радника президента Росії Сергія Глазьєва, який назвав стратегічною помилкою відмову від звільнення всієї історичної «Новоросії». Мова йде про захоплення українських територій у 2014 році.

«Ми повинні були звільнити весь Південний Схід. Чому не звільнили? Я думаю, це результат західної провокації. Західні лідери дали зрозуміти нашому керівництву, що вони визнають Крим російським. Але якщо буде Російська весна тривати далі, і інші регіони будуть приєднуватися до Росії, буде світова війна. Це був блеф», - заявляв Глазьєв.

За словами Чапліна, війна заради миру це хороша практика і він не розуміє, чому є люди, які проти неї. Зокрема, ті, які бояться дій Заходу. Він також нагадав про рішення імператора Миколи II вступити в Першу світову війну.

«До сих пір бояться конфлікту з Заходом? Він може блефувати скільки завгодно - але навіть якщо зважитися на велику війну, ми отримуємо вічне життя, а вони пекло. Що втрачати? Треба, нарешті, згадати найкраще діяння Імператора Миколи Олександровича - вступ в Першу світову війну. Воно показує: честь і захист ближніх - набагато важливіше земного життя. Зворотній логіка дурна і жахлива. Сьогодні цю логіку потрібно зовсім відкинути», - заявив пропагандист.

Раніше пропагандист Кремля Всеволод Чаплін називав доцільним вторгнення Росії на українську територію. Він заявляв, що цар Микола ІІ врятував Сербію від знищення, а тепер Росія рятує українців.

Всеволод Чаплін — священик Російської Православної Церкви, протоієрей;

з 31 березня 2009 року по 24 грудня 2015 року Голова Синодального відділу по взаємодії Церкви і суспільства Московського Патріархату, член Громадської палати Російської Федерації з 24 вересня 2009 року по 17 червня 2017 року.

Настоятель московського храму святого Феодора Студита у Микитських воріт