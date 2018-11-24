Російський журналіст пояснив, чому РФ не віддасть Японії Курильські острови



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Головний редактор видання «Русский монитор» Федір Клименко вважає, що передача островів Японії для Росії була б вигідна

Переговори щодо передачі двох Курильських островів – Шикотан та Хабомаї - закінчаться нічим. Президент РФ Володимир Путін не має наміру їх віддавати. Він просто демонструє Заходу, що готовий йти на поступки. Такі думки озвучив головний редактор видання «Русский монитор» Федір Клименко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За словами журналіста, Путін має надію зустрітися із президентом США Дональдом Трампом на G20. «І у зв’язку з цим йому необхідно зробити якісь кроки, щоб продемонструвати президенту США, що Путін готовий до конструктивних рішень, це може сподобатися Заходу. Президент РФ хоче продемонструвати , що готовий йти на поступки»,- говорить Клименко.

Але, на думку журналіста, ці переговори між Росією та Японією щодо врегулювання територіального питання є переливанням «з пустого в порожнє».

«Я не вірю в те, що питання Курил буде вирішено. Ні цей президент, ні становище цієї Росії на це не здатні. Нічим конкретним ці переговори не закінчаться», - продовжує Клименко.

На його переконання, передача островів Японії для Росії була б вигідна.

«Бо тоді Японія в обмін за це прийшла б з інвестиціями на території Приморського краю. Адже Росія сама не має змоги підняти ці економічно бідні регіони, але багаті на ресурси. А в Японії навпаки є брак цих природніх ресурсів. Окрім того, повернення островів - це і націоналістичне питання для країни, де сходить Сонце, а також в цьому районі Курильських островів є багато риби»,- підсумував Клименко.

Нагадаємо, що територіальна суперечка виникла ще за радянських часів, коли після капітуляції Японії в Другій світовій війні острови перейшли до СРСР. У 1956 році була спроба врегулювання питання. Було підписано Декларацію, за якою мав слідувати мирний договір. Шикотан та Хабомаї повинні були повернутися до Японії. Росія є правонаступницею СРСР, але оскільки територіальний спір існує до сих пір, тому і відсутній мирний договір між РФ та Японією. Хоча дипломатичні відносини встановлені.

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