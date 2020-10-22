Російському актору Єфремову пом'якшили вирок за смертельне ДТП



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Російський актор Михайло Єфремов влаштував аварію у центрі Москви 8 червня, загинула людина

Суд врахував те, що засуджений добровільно компенсував моральну шкоду постраждалим і зменшив термін ув'язнення на пів року

Московський міський суд зменшив термін ув'язнення акторові Михайлу Єфремову з восьми до семи років і шести місяців за смертельне ДТП в центрі столиці РФ. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що суд врахував те, що засуджений добровільно компенсував моральну шкоду постраждалим.

Раніше повідомлялося, що рідні загиблого в ДТП Сергія Захарова погодилися на пом'якшення покарання Єфремову, який перебуває у колонії загального режиму. Адвокат Анна Бутиріна, яка представляє інтереси вдови Маргарити Захарової, брата загиблого і його молодшого сина пояснила, що актор виплатив їм компенсацію, тому рідні не проти пом'якшення покарання, але за умови «щирого, а не формального каяття» з боку Єфремова.

Юрист підкреслила, що потерпілі заперечують проти заміни реального терміну на умовний.

Прокуратура Москви просила суд не змінювати вирок акторові Михайлу Єфремову. У відомстві виступили проти задоволення скарги захисту засудженого і попросили залишити його в колонії.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав.

Захист оскаржив вирок акторові Михайлу Єфремову, якому суд хотів дати 11 років за смертельну ДТП.

Ще перед оголошення вироку виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП.