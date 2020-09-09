Захист актора Єфремова оскаржив вирок суду



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Пресненський суд Москви визнав російського актора Михайла Єфремова винним у смертельній ДТП

Російського актора Михайла Єфремова посадили на вісім років за смертельне ДТП у Москві

Захист оскаржив вирок акторові Михайлу Єфремову, якому суд дав вісім років за смертельне ДТП.

Про це повідомив адвокат артиста Ельман Пашаєв.

«Я подав коротку скаргу на вирок», – сказав адвокат.

Прессекретарка Пресненського суду Лела Кокая підтвердила, що коротка апеляційна скарга від адвокатів Пашаєва і Єлизавети Шаргородської надійшла до суду.

Раніше 8 вересня повідомлялося, що потерпіла сторона задоволена покаранням, яке понесе актор, і не планує оскаржити вирок.

Єфремов може розраховувати на умовно–дострокове звільнення через два роки і два місяці. Через той же термін артист зможе просити про пом'якшення виду свого покарання.

Виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ).

У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.

Джерело: Интерфакс