Актор Єфремов виступив у суді з останнім словом: 11 років – це смертний вирок



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56-річний Михайло Єфремов назвав алкоголь «диким злом», у якому треба знати міру, інакше «підеш на 11 років на нари»

Єфремов заявив, що не збирався «відмазуватися» і пішов в суд, аби встановити істину, – «і знову виявився неправий»

Російський актор Михайло Єфремов, підозрюваний у скоєнні смертельного ДТП в Москві, виступив в суді з останнім словом.

«Якщо артист популярний, то і відповідати має популярно, вдвічі більше, ніж звичайна людина. Я поводився начебто нормально, а кажуть, некрасиво… Жодного негативу по відношенню до потерпілих не відчуваю і не відчуватиму. В них величезне горе, мені їх дуже шкода, я співчуваю і переживаю за них», — сказав він на початку промови.

Єфремов заявив, що не збирався «відмазуватися» і пішов в суд, аби встановити істину, – «і знову виявився неправий». За його словами, він не визнавав провину, тому що «дійсно не пам’ятає удару» і хотів побачити докази.

«Якби відмазався – мав би рацію. Записав відео – сказали, грає. Найдивніше, що я не пам’ятаю удару. Кажуть, щоб згадав, треба випити стільки ж, але я весь цей час не п’ю», – сказав він і розвів руками.

56-річний актор назвав алкоголь «диким злом», у якому треба знати міру, інакше «підеш на 11 років на нари».

Єфремов додав, що, «що б він не зробив, усе не так». Він попросив суд винести справедливий вирок:

«11 років – що вам, мало, чи що? Ваша честь, я каюсь і визнаю свою провину, якщо це, звісно, зробив я… Я дуже люблю людей, дітей, дружину. Зіркою себе ніколи не вважав. Була б тут проста людина, не було б 11 років, так – сім-вісім. 11 років – дуже кровожерливо. Звісно, боюся, я не доживу. Тому це смертний вирок. І в мене єдине бажання: прошу суд винести мені справедливий вирок», – додав Єфремов.

До слова, у мережі стали продавати «квитки» на суд над актором Михайлом Єфремовим.

Раніше адвокат Єфремова заявив, що актор не був за кермом під час ДТП.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ).

У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.