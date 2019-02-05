Російську блогерку Івлєєву не пустили в Україну



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Івлєєва пояснила, що в Крим вона їздила відпочивати Фото: Facebook Анастасії Івлєєвої

Івлєєва перебувала в АР Крим у 2017 році

Прикордонники не пропустили в Україну громадянку Росії Анастасію Івлєєву, яка є відеоблогером та телеведучою. Жінка прилетіла в Київ рейсом з Мінська.

Про це 5 лютого повідомляє Держприкордонслужба України.

«У ході прикордонного контролю співробітники ДПСУ з’ясували, що Івлєєва перебувала в АР Крим у 2017 році. З її пояснень – на півострів вона їздила відпочивати і потрапила з території РФ авіаційним транспортом. Через порушення законів України громадянці РФ проставлено заборону в'їзду в Україну терміном на три роки та відмовлено в перетині кордону», - заявили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що тільки з початку року 90 іноземців отримали заборону в’їзду за відвідування окупованих територій.

«Держприкордонслужба України звертається до громадян, профспілок, установ та громадських організацій, у разі запрошення на територію України іноземців та осіб без громадянства, уточнювати у них, чи не відвідували вони, насамперед незаконно, АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей», - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, українські прикордонники після закінчення дії воєнного стану не пустили на територію країни понад 800 громадян Росії.