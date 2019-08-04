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    Росію атакують клопи

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    Росію атакують клопи

    Російські фахівці відзначають, що клопи живуть не тільки в антисанітарних умовах, «їх можна зустріти навіть в п'ятизіркових готелях»

    У РФ б’ють на сполох – міста країни атакують тропічні постільні блощиці. На сайті «Роскомнадзора» вже розмістили рекомендації щодо боротьби з цими комахами.

    Російські фахівці відзначають, що клопи живуть не тільки в антисанітарних умовах, «їх можна зустріти навіть в п'ятизіркових готелях». Якщо шкідник потрапив хоча б в одну квартиру, існує ризик зараження цілого будинку, відзначають у відомстві.

    Для того щоб не привезти цих комах додому з відпустки, дезінсектор рекомендують ретельно перевіряти ліжка в готелях. Брудну білизну, зокрема, рекомендують складати в щільно закритий пакет, а після повернення - віддати його в хімчистку.

    У будинках радять регулярно проводити прибирання з використанням пилососа, часто міняти постільну білизну, періодично оглядати дивани і килими, а також звертати увагу на «засиджені» місця в стиках деталей меблів, на рами картин, на внутрішню сторону шпалер, що відстають від стіни та цятки крові на постільній білизні тощо.

    Також запобігти появі клопів допоможе систематичний ремонт квартир, кажуть у російському відомстві.

    «Якщо ж шкідники все-таки завелися, для їх знищення і створення несприятливих умов середовища проживання розроблені спеціальні дезінсекційні засоби, які можна застосовувати самостійно», - додали у відомстві.

    Основний період активності постільних клопів доводиться на літо і початок опалювального сезону. Тропічні клопи можуть кусати свою жертву не тільки вночі, але і в світлий час доби. В основному вони живуть в щілинах поруч зі спальним місцем, а також в плінтусах, вимикачі, настінних лампах, пустотах під лінолеумом, в книгах, за шторами і шафами.

    Джерело: Лента.Ру

    Росія тварини інфекція
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