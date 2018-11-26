Роскомнагляд завів адміністративну справу на Google



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Справу порушено за статтею «Невиконання обов'язків оператором пошукової системи»

Роскомнагляд повідомив про порушення адміністративної справи щодо компанії Google.

Приводом стало те, що пошуковик Google не підключився до реєстру заборонених інтернет-ресурсів для того, щоб виключати їх з результатів пошуку.

Справу порушено за статтею «Невиконання обов'язків оператором пошукової системи». Як покарання для юридичних осіб вона передбачає штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розгляд справи по суті відбудеться в грудні, повідомляє Роскомнагляд.

Нагадаємо, компанія Google повідомила, що напередодні виборів до Європейського парламенту вводить додаткові методи захисту від поширення фейкових новин і пропаганди.

Джерело: Медуза