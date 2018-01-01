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    «Роснєфть» продала мережу АЗС в Україні

    Раніше в число активів «Роснєфті» в Україні входила мережа зі 141 заправної станції
    Нафтовидобувна компанія «Роснєфть» завершила продаж роздрібних збутових активів в Україні. Про це повідомляє «Рбк» з посиланням на дані звітності компанії. З числа афілійованих осіб були виключені ряд підприємств, зареєстрованих в Україні. Зокрема, це «РН-КАРТ Україна», «ТНК-Індастріз
    • Вчора, 23:11
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    Нафтовидобувна компанія &laquo;Роснєфть&raquo;
    Нафтовидобувна компанія «Роснєфть»

    Раніше в число активів «Роснєфті» в Україні входила мережа зі 141 заправної станції

    Нафтовидобувна компанія «Роснєфть» завершила продаж роздрібних збутових активів в Україні.

    Про це повідомляє «Рбк» з посиланням на дані звітності компанії.

    З числа афілійованих осіб були виключені ряд підприємств, зареєстрованих в Україні.

    Зокрема, це «РН-КАРТ Україна», «ТНК-Індастріз Україна» (Київ), «Авіаційна паливна заправна компанія», «Глуско Рітейл» та «АвтоНафта».

    Раніше в число активів «Роснєфті» в Україні входила мережа зі 141 заправної станції, оператор оптових поставок нафтопродуктів компанія «ТНК-Індастріз Україна» і нафтопереробний завод «Лінік» у Луганській області.

    Директор «Лінік» Іван Бойко також був виключений з числа афілійованих осіб.

    Як уточнює «Інтерфакс» з посиланням на представника «Роснєфті», ці активи компанії були продані 20 грудня минулого року.

    Нагадаємо, російська нафтогазова компанія «Роснєфть» через західні санкції відносно РФ призупинила геологорозвідку і видобуток нафти у Південно-Чорноморській ділянці в східній частині акваторії Чорного моря.

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