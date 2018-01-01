«Роснєфть» продала мережу АЗС в Україні

Раніше в число активів «Роснєфті» в Україні входила мережа зі 141 заправної станції

Нафтовидобувна компанія «Роснєфть» завершила продаж роздрібних збутових активів в Україні. Про це повідомляє «Рбк» з посиланням на дані звітності компанії. З числа афілійованих осіб були виключені ряд підприємств, зареєстрованих в Україні. Зокрема, це «РН-КАРТ Україна», «ТНК-Індастріз



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Нафтовидобувна компанія «Роснєфть»

Раніше в число активів «Роснєфті» в Україні входила мережа зі 141 заправної станції

Нафтовидобувна компанія «Роснєфть» завершила продаж роздрібних збутових активів в Україні.

Про це повідомляє «Рбк» з посиланням на дані звітності компанії.

З числа афілійованих осіб були виключені ряд підприємств, зареєстрованих в Україні.

Зокрема, це «РН-КАРТ Україна», «ТНК-Індастріз Україна» (Київ), «Авіаційна паливна заправна компанія», «Глуско Рітейл» та «АвтоНафта».

Раніше в число активів «Роснєфті» в Україні входила мережа зі 141 заправної станції, оператор оптових поставок нафтопродуктів компанія «ТНК-Індастріз Україна» і нафтопереробний завод «Лінік» у Луганській області.

Директор «Лінік» Іван Бойко також був виключений з числа афілійованих осіб.

Як уточнює «Інтерфакс» з посиланням на представника «Роснєфті», ці активи компанії були продані 20 грудня минулого року.

Нагадаємо, російська нафтогазова компанія «Роснєфть» через західні санкції відносно РФ призупинила геологорозвідку і видобуток нафти у Південно-Чорноморській ділянці в східній частині акваторії Чорного моря.