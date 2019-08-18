У прокуратурі запевнили, що Гримчак перебуває в СІЗО законно



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Підстав для звільнення Гримчака із СІЗО немає, зазначив прокурор

У прокуратурі заявили, що описка в ухвалі суду не може бути причиною звільнення із СІЗО заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого підозрюють в шахрайстві.

Про це в коментарі Громадському заявив прокурор Денис Іванов.

Він нагадав, що технічну описку, згідно КПК, суд має право виправити за власної ініціативи або за заявою іншого учасника провадження, що і зробила сторона обвинувачення.

Водночас Іванов не знає, чому суддя одразу не виправила помилки на засіданні суду 16 серпня, а зробила це лише 17 числа.

«Ці дві ухвали (перша та ухвала 17 серпня, яка виправила помилки — ред.) є невід’ємними частинами і ухвала про виправлення описки, відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, ніяким чином не може змінювати по суті рішення від 16 серпня, оскільки мова йде про технічну описку. І мова не йде про зміну порядку виконання ухвал», — пояснив прокурор.

Він наголосив, що в ухвалі зазначено — вона підлягає негайному виконанню, тому немає підстав для звільнення Гримчака із СІЗО.

Іванов також зазначив, що подібна практика є розповсюдженою, бо судді часто допускають описки.

Також прокурор нагадав, що захист заступника міністра може оскаржити запобіжний захід у апеляційному суді.

«Просто тут йде розрахунок на маніпуляцію, підміну поняттями, я думаю, що це робиться свідомо, а не тому, що адвокат не знає норми кримінально-процесуального закону», — резюмував він.

Як повідомлялося, суддя Наталя Лямзіна переплутала по-батькові Гримчака, назвавши його Юрієм Михайловичем, а не Миколайовичем.

Як відомо, заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

Нагадаємо, Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

В НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.