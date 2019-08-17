Гримчака залишили в СІЗО попри помилку в ухвалі суду — адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд обрав запобіжний захід Гримчаку: він зможе вийти під заставу у 6 мільйонів гривень

Гримчака залишили у СІЗО в Чернігові

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака залишили в СІЗО, попри те, що в ухвалі суду є помилка — вказане неправильне по батькові, а нова ухвала ще не набула чинності.

Про це заявила адвокатка підозрюваного в шахрайстві Гримчака Тетяна Матяш.

За її словами, працівники СІЗО визнали, що за документами вони утримують іншу людину, але виправлена ухвала скоро набуде чинності, тому відпускати його вони не будуть.

«В Чернігівському СІЗО сказали, що їм відомо, що в них інша особа, ніж зазначено в ухвалі, але є виправлення і вони набудуть скоро сили. Тому, наразі відпускати нікого не будуть, оскільки вони встановили, що й Михайлович і Миколайович народилися в один день в одному місці, тому є підстави вважати, що це одна й та сама людина. Але вони повідомили департамент і чекають їх рішення», – написала вона.

Як повідомлялося, суддя Наталя Лямзіна переплутала по-батькові Гримчака, назвавши його Юрієм Михайловичем, а не Миколайовичем.

Як відомо, заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

Нагадаємо, Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

В НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.