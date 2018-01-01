Штаб: бойовики обстріляли з важкого озброєння окуповане місто Докучаєвськ

За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення

У понеділок, 22 січня, російсько-окупаційні війська обстріляли із важкого озброєння, ймовірно з 82-мм мінометів, непідконтрольне українській владі місто Докучаєвськ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення. Наші військовослужбовці, які



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Бойовик на Донбасі

За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення

У понеділок, 22 січня, російсько-окупаційні війська обстріляли із важкого озброєння, ймовірно з 82-мм мінометів, непідконтрольне українській владі місто Докучаєвськ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення. Наші військовослужбовці, які виконують завдання поблизу населеного пункту Новотроїцьке, помітили, що під час обстрілу українських позицій з мінометів 82-го калібру бойовики вели вогонь як у бік опорних пунктів сил АТО біля Новотроїцького, так і в бік ними ж захопленого Докучаєвська», - зазначили у штабі.

На думку українських військових, таким чином російські найманці вчергове створюють умови для обвинувачення сил АТО у обстрілах мирних прифронтових населених пунктів.

Нагадаємо, від початку доби станом на 18:00 понеділка агресор здійснив шість прицільних обстрілів позицій ЗСУ. Один боєць АТО загинув.