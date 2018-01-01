Внаслідок обстрілу бойовиками Докучаєвська поранено шість мирних жителів
- Вчора, 20:57
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Окупанти накрили вогнем підконтрольні їм Оленівку та Докучаєвськ
Внаслідок обстрілу підконтрольного російсько-окупаційним силам Докучаєвська Донецької області поранено шестеро цивільних осіб. Про це повідомив заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу в Донецьку.
«За останні два дні в районі Оленівки та Докучаєвська місією було зафіксовано відповідно 2 і 6 випадків жертв серед мирного населення. Факти наразі встановлюються, але ясно одне: зазнають поранень та гинуть невинні цивільні люди», — сказав Хуг.
Нагадаємо, штаб АТО повідомив, що 22 січня російсько-окупаційні війська обстріляли із важкого озброєння, ймовірно з 82-мм мінометів, місто Докучаєвськ. «За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення. Наші військовослужбовці, які виконують завдання поблизу населеного пункту Новотроїцьке, помітили, що під час обстрілу українських позицій з мінометів 82-го калібру бойовики вели вогонь як у бік опорних пунктів сил АТО біля Новотроїцького, так і в бік ними ж захопленого Докучаєвська», - зазначили у штабі.
Джерело: Громадське