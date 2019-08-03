Розслідування Мюллера обійшлося американському бюджету в $32 млн - мін'юст США



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Мюллер з травня 2017 року розслідував можливу змову оточення президента США з Кремлем і втручання РФ у американські вибори

Виявлення російського сліду у виборах президента влетіло США у копієчку

Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори президента США обійшлися бюджету країни в $32 млн. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на дані міністерства юстиції США. Так, за два роки Мюллер витратив близько $16 млн на свій офіс.

Проте федеральний уряд США завдяки розслідуванню Мюллера зможе частково відшкодувати свої витрати завдяки судовому переслідуванню винних у злочинах. Звинувачення були висунуті на адресу 34 осіб, в тому числі - 26-м громадян Росії.

Мюллер з травня 2017 року розслідував можливу змову оточення президента США з Кремлем і втручання РФ у американські вибори. Кримінальні справи були порушені проти десятків людей, включаючи колишнього главу виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта і радника президента Майкла Флінна. Трамп називав розслідування Мюллера незаконним.

22 березня 2019 року стало відомо про завершення розслідування.

24 березня генпрокурор США Вільям Барр направив Конгресу лист, в якому йшлося, що розслідування, яке проводив Мюллер, не знайшло доказів свідомої змови Трампа і співробітників його передвиборного штабу з Росією; також команда Мюллера, за словами Барра, не змогла довести, що президент США протидіяв правосуддя. Однак факт втручання Росії у вибори під сумнів не ставився.

Трамп заявив, що доповідь повністю виправдовує його.

Скорочену версію доповіді Мюллера мін'юст США опублікував 18 квітня. В оприлюдненій доповіді засекречені фрагменти, публікація яких, за даними відомства, могла зашкодити національним інтересам США. 16 травня суд округу Колумбія наказав міністерству юстиції оприлюднити раніше засекречені фрагменти з доповіді Мюллера.

29 травня Мюллер пішов у відставку з поста спецпрокурора, не виключивши, що дасть свідчення перед Конгресом США.

Глава комітету Палати представників з судочинства Джерольд Надлер 10 червня заявив, що міністерство юстиції передасть Конгресу ключові докази з доповіді Мюллера, які стосуються можливого перешкоджання правосуддю з боку президента Трампа.

24 липня Мюллер припустив, що проти Трампа можна буде висунути звинувачення, коли він залишить Білий дім.