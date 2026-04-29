Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+

СЗР: влада РФ розширює перелік заборонених форм «образ» – навіть традиційна атрибутика вболівальників може стати предметом цензури

Росія поширює політику «традиційних цінностей» на спорт і книговидання: нові правила забороняють фанатські банери на стадіонах, а видавці змушені ставити обмежувальні позначки навіть на твори Пушкіна та Чехова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Стадіони під контролем ідеологів

Оновлені правила поведінки на офіційних спортивних заходах у Росії передбачають заборону банерів і прапорів, зміст яких може не відповідати «традиційним цінностям» або потенційно когось ображати. При цьому формулювання залишаються навмисно розмитими – це створює широке поле для довільного трактування та посилює контроль над фанатською культурою.

Новації також розширюють перелік заборонених форм образ: тепер під обмеження підпадають висловлювання щодо «належності до соціальної групи». Це доповнення до вже чинних заборон за ознаками раси, статі, релігії чи національного походження. Таким чином, навіть звичайна атрибутика вболівальників може опинитися під забороною, якщо її визнають такою, що суперечить офіційно затвердженим нормам.

СЗР зазначає, що введення цих обмежень може бути пов'язане з побоюваннями Кремля щодо неконтрольованих форм протестного гумору на трибунах. Зокрема, йдеться про побоювання появи в Росії явищ, аналогічних популярному серед українських уболівальників скандуванню «путін – ху*ло», яке свого часу стало вірусним і поширилося далеко за межі стадіонів.

Пушкін і Чехов — під маркуванням «18+»

Паралельно посилюється тиск у книжковій сфері. Після змін законодавства, що передбачають відповідальність за згадки про наркотики у художніх творах, видавці масово маркують книги позначкою «18+» або додають попередження. Це торкнулося навіть класичної літератури зі шкільної програми: відповідні позначки з'явилися на виданнях Пушкіна та Чехова.

За оцінкою СЗР, єдиного офіційного списку заборонених книг у Росії не існує. Натомість формується система, за якої самі видавництва змушені проводити внутрішню цензуру, самостійно оцінюючи ризики штрафів і правову невизначеність. Рішення про вилучення чи обмеження доступу до творів дедалі частіше ухвалюються не на основі чітких норм, а виходячи з міркувань економічної доцільності.

Як раніше фіксувала СЗР, Кремль послідовно зміщує фінансові пріоритети на користь ідеологічного контролю: у 2026 році програма просування «традиційних цінностей» за кордоном отримала майже 12 млрд рублів – удвічі більше, ніж торік.



Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Росія переходить до нових методів контролю за інформацією: уряд РФ планує суттєво збільшити фінансування державного телебачення, одночасно посилюючи обмеження на соціальні мережі та інтернет.

До слова, «Главком» також публікував детальний аналіз книжкової цензури в Росії — від вилучення зі шкільних програм «Колимських оповідань» Шаламова та антиутопій Орвелла до зростання тиску на книговидавничу галузь загалом.