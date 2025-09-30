У 2026 році на державні телеканали буде виділено 106,4 мільярда рублів

Кремль виділяє на російські державні канали $1,28 млрд на 2026 рік

Російський уряд планує значно збільшити фінансування телевізійної пропаганди на фоні посилення обмежень на соціальні мережі та Інтернет. Згідно з інформацією, яку опублікувало опозиційне видання «Верстка», у 2026 році на державні телеканали буде виділено 106,4 мільярда рублів, що суттєво перевищує заплановані 69,1 мільярда рублів на 2025 рік. Про це повідомляє Главком з посиланням на ISW.

У російському бюджеті на 2025 рік також передбачено 4,5 мільярда рублів на Telegram-канал Solovyov Live і 49 мільйонів рублів на онлайн-агрегатор новин Readovka, що, ймовірно, є частиною стратегії адаптації пропаганди до соціальних мереж.

«Значне зростання фінансування телебачення у 2026 році свідчить про те, що Кремль повертається до традиційних методів поширення державної пропаганди, особливо на тлі нещодавніх обмежень на соціальні мережі та створення російського державного месенджера Max», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що деякі російські ЗМІ, прагнучи «патріотичного змісту», «перегинають палицю» з пропагандою. Нібито сам тренд на патріотизм має позитивний характер, проте концентрація таких матеріалів стала надмірною.