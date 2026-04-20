Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту

У Кремлі буде спроба запустити приховану мобілізацію
Щодня недобір у 200 солдатів. Чому Росія втрачає резерви

Близько 1000 росіян щодня підписують контракт. Рік тому таких було приблизно 1200. І якщо в січні ще рано було говорити про це, як про проблему, зараз можна сказати, що це стає системою.

Це говорить тільки про наступні речі:

  1. Як і прогнозувалося – це сталося. Смертники вичерпуються. І далі буде гірше.
  2. Росіяни вже близько пів року тестують, так звану, приховану мобілізацію і вона, схоже, також буксує. Чому, я не можу зрозуміти. Можливо була запущена в лайт режимі. А, можливо, вона виявилася дірявою. Думаю, найближчі два місяці покажуть яка версія правильніша.
  3. Зараз, напередодні виборів, оголошувати повноцінну мобілізацію (одномоментно 300! тисяч) нераціонально (мало реалістично).

Особливо на фоні збурення від закриття інтернету, виведення коштів з банків в готівку і в цілому, негативного настрою росіян. Я залишаюся при думці, що якщо до кінця травня не буде оголошено мобілізацію, її потрібно буде переносити вже на після виборів.

Тому, ситуація може розвиватися за наступними сценаріями. Перш за все буде спроба запустити приховану мобілізацію. Якщо результати не задовольнятимуть Путіна, то після вересневих виборів росіяни повинні будуть або оголошувати додаткову мобілізацію або переводити війну в позиційну з усіма відповідними наслідками.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
