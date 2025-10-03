Росія змінила пріоритети фінансування. Розвідка розкрила держплан окупантів

РФ скорочує видатки на медицину та енергетику, подвоюючи фінансування пропаганди – СЗР

Російська Федерація планує суттєво урізати фінансування більшості державних програм у 2026 році, водночас значно збільшуючи витрати на пропаганду та урядові органи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, у 2026 році федеральні витрати зменшаться на щонайменше 18 із 51 держпрограми. Такі зміни дозволить уряду РФ заощадити понад 207 млрд рублів. Зокрема урізання бюджету стосуватиметься програми «Розвиток охорони здоров’я», яка втратить 31,7 млрд рублів. Рекордне скорочення в абсолютних цифрах припало на програму «Комплексний розвиток сільських територій» – мінус 34,3 млрд рублів (приблизно 30%). Суттєво зменшено фінансування програм розвитку авіапрому (−14,4 млрд) та енергетики (−17,9 млрд). Скорочення торкнулися також фінансування тимчасово окупованих територій, суднобудування, рибного господарства та програми «Хімічна та біологічна безпека» (скорочення на 36,4%).

На противагу цьому, витрати на органи влади та пропаганду різко зростають:

Державна пропаганда: На програму «Росія у світі», спрямовану на просування «традиційних цінностей» за кордоном, у 2026 році виділять майже 12 млрд рублів, що удвічі більше, ніж торік.

Держтелеканали: У 2026 році російські державні телеканали отримають фінансування на рівні 106,4 млрд рублів.

Фонд ветеранів: Державний фонд «Защитники отечества», який очолює Анна Цивілєва, отримає 35 млрд рублів, що у 2,5 раза перевищує фінансування 2025 року.

Розвідка підкреслює, що Кремль продовжує зміщувати фінансові пріоритети, заощаджуючи на соціальній сфері та інфраструктурі на користь ідеологічного контролю та підтримки військового апарату.

