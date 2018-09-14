РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем



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Голова РПЦ Кирило зупинив участь у структурах під головуванням Константинополя

Кирило перестане вимовляти ім'я патріарха Константинопольського Варфоломія під час літургії, тобто перестане за нього молитися під час богослужіння

Синод Російської православної церкви (РПЦ) зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. Це рішення є відповіддю на призначення Вселенським патріархатом екзархів (повірених) у Київ для підготовки у наданні автокефалії Українській православній церкві.

Про це йдеться в заяві Синоду, який відбувся в Москві 14 вересня.

У РПЦ зазначили, що зупиняють участь в єпископських асамблеях, богословських діалогах, комісіях та інших структурах під головуванням Константинопольського патріархату.

«В критичній ситуації, коли константинопольська сторона практично відмовилася вирішувати питання шляхом діалогу, Московський патріархат вимушений призупинити молитовне поминання Константинопольського патріарха Варфоломія під час богослужінь і з глибоким жалем призупинити спільне служіння з ієрархами Константинопольського патріархату», — йдеться в заяві РПЦ.

Це означає, що представники РПЦ та Константинопольського патріархату не зможуть більше працювати у спільних комісіях та проводити разом богослужіння. Водночас парафіяни обидвох патріархатів можуть відвідувати церкви одне одного.

Нагадаємо, РПЦ скликала Синод через рішення Константинопольського патріархата направити до України екзархів, які виконуватимуть роль «послів» у процесі надання автокефалії Українській православній церкві.