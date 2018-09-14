РПЦ терміново скликає засідання Синоду щодо України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патріарх Кирил скликав Священний Синод через українське питання

Засідання відбудеться в Даниловому ставропігіальному чоловічому монастирі

Позачергове засідання Священного синоду Російської православної церкви під головуванням патріарха Московського і всієї Русі Кирила відбудеться в Москві в п'ятницю, 14 вересня.

Про це повідомляється на сайті РПЦ.

Відзначається, що засідання відбудеться в Даниловому ставропігіальному чоловічому монастирі.

Там буде розглядатися питання про можливе надання Константинопольським патріархатом автокефалії православної церкви в Україні.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії Православної церкви в Україні Вселенський патріархат призначив своїх екзархів у Києві.