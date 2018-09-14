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    РПЦ терміново скликає засідання Синоду щодо України

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    <span>Патріарх Кирил скликав Священний Синод через українське питання</span> - РПЦ терміново скликає засідання Синоду щодо України
    Патріарх Кирил скликав Священний Синод через українське питання

    Засідання відбудеться в Даниловому ставропігіальному чоловічому монастирі

    Позачергове засідання Священного синоду Російської православної церкви під головуванням патріарха Московського і всієї Русі Кирила відбудеться в Москві в п'ятницю, 14 вересня.

    Про це повідомляється на сайті РПЦ.

    Відзначається, що засідання відбудеться в Даниловому ставропігіальному чоловічому монастирі.

    Там буде розглядатися питання про можливе надання Константинопольським патріархатом автокефалії православної церкви в Україні.

    Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

    Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії Православної церкви в Україні Вселенський патріархат призначив своїх екзархів у Києві.

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