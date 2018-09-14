РПЦ терміново скликає засідання Синоду щодо України
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Розсилка
Засідання відбудеться в Даниловому ставропігіальному чоловічому монастирі
Позачергове засідання Священного синоду Російської православної церкви під головуванням патріарха Московського і всієї Русі Кирила відбудеться в Москві в п'ятницю, 14 вересня.
Про це повідомляється на сайті РПЦ.
Відзначається, що засідання відбудеться в Даниловому ставропігіальному чоловічому монастирі.
Там буде розглядатися питання про можливе надання Константинопольським патріархатом автокефалії православної церкви в Україні.
Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.
Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії Православної церкви в Україні Вселенський патріархат призначив своїх екзархів у Києві.