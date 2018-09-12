Рубану продовжили арешт до 30 жовтня



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Адвокат Рубана Валентин Рибін повідомив, що відбулося засідання суду

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-керівнику Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану.

Про це Громадському повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін.

За його словами, засідання суду пройшло 31 серпня. Суд залишив екс-переговорника під вартою до 30 жовтня.

На запитання, чи планує захист Рубана оскаржувати це рішення, Рибін заявив, що подавати апеляцію не планує.

«В цьому немає сенсу», — сказав він.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що під час слідства у справі Рубана і нардепа Надії Савченко, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін заявив, що у разі здійснення теракту Савченко і Рубаном у Києві з використанням зброї могли постраждати мінімум 7-7,5 тисяч людей.

Як відомо, 8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».