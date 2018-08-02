Справа Савченко та Рубана: внаслідок теракту могли постраждати до 10 тисяч людей



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Савченко та Рубан

За словами Рувіна, тільки в результаті артилерійського вогню у Києві могли постраждати 7-7,5 тисяч людей

У разі здійснення теракту нардепом Надією Савченко і керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном у Києві з використанням зброї могли постраждати мінімум 7-7,5 тисяч людей.

Про це під час брифінгу 2 серпня заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін.

«Якщо артилерійським вогнем тільки мінометами (здійснення теракту Рубаном та Савченко – ред.) – 7-7,5 тисяч людей (могли постраждати – ред.), а і з застосуванням тактичних груп – біля 10 тисяч людей», - повідомив Рувін.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що під час слідства у справі Савченко і Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

25 червня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Рубану, підозрюваному у підготовці терактів, у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

Також 13 липня суд продовжив термін тримання під вартою без можливості внесення застави Надії Савченко. Служба безпеки оприлюднила висновки детектора брехні щодо справи Савченко.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Савченко.

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Джерело: УНН