Рух «Люди важливі» оголосив про формування «важкої бригади» реформаторів



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Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов наголосив на необхідності наповнювати інституції новими людьми

Аби приєднатися до ініціативи, треба заповнити анкету на сайті та підтримати Маніфест українських лібералів

Рух «Люди важливі» розпочав ініціативу «Кадровий резерв України», що спрямована на підготовку команди з 1000 професіоналів для реформування законодавчої та виконавчої влади країни. Про це розповіли під час прес-конференції в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна» 18-го березня учасники руху Максим Нефьодов, Олексій Гончарук, Олена Шуляк, Сергій Гусовський та Віктор Андрусів.

Активна фаза ініціативи стартує вже сьогодні, 18 березня. Для того, щоб приєднатися до неї, необхідно заповнити анкету за посиланням та підтримати Маніфест українських лібералів. Після збору анкет розпочнеться етап співбесід та інтенсивного навчання.

«Орієнтовно всередині квітня ми презентуємо першу частину команди та розпочнемо інтенсивне навчання. До кінця серпня цього року ми плануємо вийти на фінішну пряму підготовки кадрів для виконавчої і законодавчої влади», — розповіла підприємниця та координатор ініціативи Олена Шуляк.

«Основна мета «Кадрового резерву України» – підготовка «важкої бригади» реформаторів, які готові вчитися, обмінюватися досвідом і змінювати державу. Нам не вистачає не тільки патріотичних і мотивованих, але й професійних, підготовлених до реальної боротьби людей, які можуть замінити стару систему», – зауважив керівник експертно-аналітичного центру BRDO Олексій Гончарук.

«Буде правильно і чесно, щоб люди, які долучаються до команди, були на одній «хвилі» з нами. Тому обов’язковою умовою участі в «Кадровому резерві України» є підтримка Маніфесту українських лібералів. Ми сповідуємо людиноцентричність. Віримо, що разом ми наповнимо новими сенсами державні інституції», — додав голова депутатської групи «Київська команда» Сергій Гусовський.

Своєю чергою, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов наголосив на необхідності наповнювати інституції новими людьми, які працюватимуть за іншими правилами і принципами.



«Весь державний апарат зараз працює за принципом «ми влада», а не «ми сервіс». Розуміння того, що державні службовці надають сервіс платникам податків, українському народу та українському бізнесу – такого немає і такому ніколи не вчили. Але це можна змінити, і ми цим будемо займатися – підготовкою людей, які використовуватимуть набуті знання для змін в країні. Будемо ділитися своїм досвідом, який ми набули під час «лупання сієї скали», – зауважив Максим Нефьодов.

«В 2014 році ми були не підготовлені, коли відкрилося вікно можливостей. Сьогодні на всіх рівнях існує брак компетентних людей, а ті що є, в основному займаються «гасінням пожеж». Ми повинні мати команди, які виведуть країну з кризи. «Кадровий резерв України» починає готувати професіоналів, щоб вистояти перед викликами, які постають зараз в державі», — резюмував виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF), учасник руху «Люди важливі» Віктор Андрусів.

Перший етап «Кадрового резерву України» стартував 30 листопада 2018 року з лекції-зустрічі з Максимом Нефьодовим. З того часу проведено 10 зустрічей з різними лідерами думок. Спікерами проекту виступили: Анатолій Амелін (директор економічних програм «Українського інституту майбутнього»), Владислав Криклій (начальник Головного сервісного центру МВС України), Олександр Стародубцев (екс-керівник «ProZorro», радник Міністра Кабінету Міністрі України), Дмитро Сенниченко (член Наглядової ради ДП «Прозорро продажі»), Павло Кухта (заступник Голови у стратегічній групі радників з підтримки реформ в Україні) та інші.