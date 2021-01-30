Печерський суд заперечує відкриття справи проти Джо Байдена

В Печерському суді запевняють, що в справах нема прізвищ Байдена та Порошенка

Водночас в суді підтверджують розслідування за заявою Андрія Деркача

Печерський районний суд міста Києва спростовує повідомлення щодо відкриття кримінальних справ проти чинного президента США Джозефа Байдена та колишнього президента Україна Петра Порошенка. Відповідні повідомлення, що зʼявилися у засобах масової інформації, в суді називають «неперевіреною інформацією» та «маніпуляцією громадською думкою».

Скріншот заяви Печерського суду

Водночас пресслужба суду повідомляє про досудове розслідування дій окремих представників міжнародних організацій, прізвища яких не уточнюються, за заявою народного депутата Андрія Деркача.

«Судовим рішенням від 11 вересня 2020 року задоволено скаргу адвоката Олександра Телешецкого та уповноваженої особи Офісу генерального прокурора зобов'язані внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою народного депутата Деркача Андрія Леонідовича від 10 серпня 2020 року про вчинення кримінального злочину і почати досудове розслідування. За змістом заяви від 10 серпня 2020 року вбачається, що ознаки кримінального злочину мають дії окремих представників міжнародних організацій, без вказівки їх прізвищ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 січня адвокат Порошенко Ігор Головань повідомив, що в Україні через два дні після інавгурації Байдена на посаді президента США було зареєстровано два нових кримінальних провадження, що стосуються нібито втручання в діяльність колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена, який займав у той час пост віцепрезидента США.

У вересні 2020 року США запровадили персональні санкції проти трьох громадян Росії і громадянина України, народного депутата Андрія Деркача за втручання у виборчий процес. На початку 2021 року ці санкції поширили ще на кілька громадян України з оточення Деркача, у тому числі народного депутата Олександра Дубінського.