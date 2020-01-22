Звернення Зеленського до Дня соборності повністю перекручує історію, - Княжицький



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Микола Княжицький назвав звернення президента «ганебним»

Звернення президента Володимира Зеленського до Дня соборності України, не відповідає історичній дійсності. Про це в ефірі «Прямого» заявив народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький.

«День соборності - це день, коли західна та східна Україна об'єдналися в одну державу. Цих людей, які боролися за цю державу об'єднувала мова, культура, релігія, спільне бачення майбутнього. Володимир Зеленський нічого цього не сказав. Він сказав, що на цих людей напали якісь невідомі сили, вони пересварилися між собою, і через це ми втратили державу.

Насправді державу ми втратили тому, що на Україну напала на той час імперська Росія, більшовицька Росія. Цього слова більшовицька Росія Володимир Зеленський не сказав, він продовжив свої історії, які він розповідав під час новорічного звернення, до громадян України, мовляв ми маємо всі об'єднатися і не має різниці біля якого пам'ятника ми стоїмо, на якій вулицю ми стоїмо. Люди, які зараз стоять у Львові на мітингу на честь злуки біля пам'ятника Шевченка, для них небайдуже біля якого пам'ятника вони стоять, вони називають Росію агресором, Володимир Зеленський цього не зробив. Тому з моєї точки зору це було ганебне звернення, яке абсолютно перекручує історію і прагнення тих людей, які об'єднали єдину соборну Україну» - заявив нардеп.

Як повіломлялось, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем соборності, закликавши гуртуватися навколо демократичних цінностей і взаємоповаги.

Раніше з Днем соборності українців привітав п'ятий президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, День Соборності України на державному рівні відзначають з 1999 року. Це день, який об’єднав українців східної та західної частини країни.