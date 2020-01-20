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    Британія «шкодує» про включення тризуба до терористичних символів

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    Напередодні посольство України зажадало прибрати тризуб з керівництва з протидії екстремізму&nbsp;для британських медпрацівників та вчителів - Британія «шкодує» про включення тризуба до терористичних символів
    Напередодні посольство України зажадало прибрати тризуб з керівництва з протидії екстремізму для британських медпрацівників та вчителів

    Британія усвідомлює й шкодує через образу, заподіяну появою українського тризуба в «наочному посібнику» британської поліції

    Речник британського уряду прокоментував включення тризуба в список терористичних символів в «Керівництві з протидії екстремізму», поширеного британськими правоохоронними органами.

    Про це повідомляє посольство Великобританії в Україні.

    У заяві йдеться, що Британія усвідомлює й шкодує через образу, заподіяну появою українського тризуба в «наочному посібнику» британської поліції.

    «Як уже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становить інтерес у боротьбі з тероризмом. Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема Державні Прапор, Герб і Гімн України. Ми визнаємо, що Тризуб як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне та культурне значення для народу України», - зазначив речник британського уряду.

    Також наголошується на підтримці підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

    «Ми сподіваємось на поглиблення наших двосторонніх відносин у прийдешні роки», - йдеться в заяві.

    Напередодні стало відомо, що посольство України у Британії зажадало прибрати тризуб, який є гербом країни, з керівництва з протидії екстремізму для британських медпрацівників та вчителів.

    тероризм прапор дипломатичний конфлікт посольство Велика Британія Україна
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