Рябошапка призначив прокурором Донеччини Білоусова
Євген Білоусов (третій зправа) працює в органах прокуратури з 2010 року
Фото: gp.gov.ua
До призначення прокурором Донецької області Євген Білоусов обіймав посаду першого заступника військового прокурора Об'єднаних сил
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Євгена Білоусова прокурором Донецької області. Про це сказано у повідомленні пресслужби Генпрокуратури.
11 листопада заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов представив Білоусова колективу органів прокуратури області.
Білоусов народився 31 березня 1984 року на Київщині.
Працює в органах прокуратури з 2010 року.
До цього призначення обіймав посаду першого заступника військового прокурора Об'єднаних сил.
Має державну нагороду «За військову службу Україні».
Як повідомлялось, раніше Рябошапка призначив прокурором Чернівецької області Адріана Дутковського.
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