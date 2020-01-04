Рябошапка звільнив Чумака з посади військового прокурора



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Генпрокурор звільнив Чумака з обійманої посади ще 2 січня

Чумак став заступником генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади головного військового прокурора. Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Наказ про звільнення з посади було підписано 2 січня. Чумака призначили заступником генерального прокурора.

Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Чумака на посаду головного військового прокурора у вересні минулого року.

Раніше Чумак оцінив спадщину попередника – Анатолія Матіоса. За словами Чумака, вона «яка є – така є».



«Я не скажу, що повна розруха і жах. Навпаки (Сміється) Така «сильна», «серйозна» – з надутими щоками. З серйозними прищуреними очима. Але треба все це ділити навпіл і віддавати тим, кому це належить», - вважає заступник генпрокурора.



На думку Чумака, військова прокуратура у попередні роки працювала досить ефективно, проте не мала довіри у суспільстві.

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