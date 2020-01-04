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    Рябошапка звільнив Чумака з посади військового прокурора

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    Генпрокурор звільнив Чумака з обійманої посади ще 2 січня - Рябошапка звільнив Чумака з посади військового прокурора
    Генпрокурор звільнив Чумака з обійманої посади ще 2 січня

    Чумак став заступником генпрокурора

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади головного військового прокурора. Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

    Наказ про звільнення з посади було підписано 2 січня. Чумака призначили заступником генерального прокурора.

    Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Чумака на посаду головного військового прокурора у вересні минулого року.

    Раніше Чумак оцінив спадщину попередника –  Анатолія Матіоса. За словами Чумака, вона «яка є – така є».

    «Я не скажу, що повна розруха і жах. Навпаки (Сміється) Така «сильна», «серйозна» – з надутими щоками. З серйозними прищуреними очима. Але треба все це ділити навпіл і віддавати тим, кому це належить», - вважає заступник генпрокурора.

    На думку Чумака, військова прокуратура у попередні роки працювала досить ефективно, проте не мала довіри у суспільстві. 

    Читайте також: Віктор Чумак: Після Матіоса нам дісталась прокуратура «сильна», «серйозна» – з надутими щоками

    Генпрокурор кадрові зміни Віктор Чумак військова прокуратура
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