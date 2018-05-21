Ryanair встановив рекорд з річного прибутку

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За даними компанії, її чистий прибуток за 12 місяців, що завершилися 31 березня, виріс до 1,45 млрд євро

Найбільший в Європі лоукостер Ryanair збільшив прибуток в 2018 фінансовому році на 10% до рекорду, проте дав песимістичний прогноз на поточний 2019 фінрік через подорожчання палива і підвищення зарплат пілотам. Про це повідомляє Інтерфакс.

За даними компанії, її чистий прибуток за 12 місяців, що завершилися 31 березня, виріс до 1,45 млрд євро з 1,32 млрд євро роком раніше. Раніше сама компанія прогнозувала прибуток в діапазоні від 1,4 млрд до 1,45 млрд євро.

Річна виручка Ryanair виросла на 8%, до 7,165 млрд євро.

У минулому фінроці компанія перевезла 130,3 млн осіб, що на 9% перевищує показник за той же період попереднього року.

Середня вартість квитка, включаючи багаж, знизилася на 3% до 39,4 євро.

Ryanair була змушена скасувати в цілому 20 тис. авіарейсів через дефіцит пілотів, збільшити число співробітників і підвищити зарплати пілотам.

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами «Бориспіль» і «Львів». Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова.