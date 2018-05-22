Отруєння у Харкові: до школи направили додаткові бригади лікарів

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У школі працюють шість бригад медиків екстреної допомоги

У спеціалізовану школу №3 з поглибленим вивченням іноземної мови, де діти отруїлися невідомою речовиною, прибули додаткові бригади лікарів.

Про це журналістам розповів керівник КП «Центр медичної допомоги і медицини катастроф» Віктор Забашта.

«У школі №3 працюють шість бригад медиків екстреної допомоги. До лікарів звернулася 31 дитина, 15 з них доправлені до лікарні. Попередній діагноз - отруєння невідомою речовиною», - зазначив Забашта.

За його словами, більшість дітей прийшли самі або з батьками і після консультації їх відпустили додому. Госпіталізовані діти залишаються в лікарні в основному для отримання консультацій та огляду.

«Стан у школярів - не важкий», - додав Забашта.

Як сказали у відділі комунікації ГУНП у Харківській області, за фактом отруєння невідомою речовиною проводиться перевірка.

За попередньою інформацією, на одному з поверхів закладу розпорошили перцевий балончик. Також у будівлі працюють фахівці-хіміки та інші фахівці служби рятувальників.

Наразі заняття в школі зупинені.

Нагадаємо, 21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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Джерело: Укрінформ