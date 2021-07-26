Рятувальники оголосили штормове попередження на завтра

У західних областях будуть грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с

В Україні оголошено штормове попередження. Завтра у західних областях будуть дощі та шквали. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Завтра у західних областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Сьогодні у східних, Волинській, Житомирській областях, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тим часом, в Україну повертаються спекотні дні. 27 липня максимальна температура повітря становитиме +28...+33 градуси. Про це у Facebook розказала синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, +37...+39 градусів не буде, проте «+30...+33 також попечуть людей, траву й дерева».

Відомо, що найближчим часом варто очікувати багато дощів.