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    Гарячі жнива: у полі під Києвом згорів комбайн (фото)

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    Комбайн загорівся&nbsp;під час збирання врожаю пшениці&nbsp; - Гарячі жнива: у полі під Києвом згорів комбайн (фото)
    Комбайн загорівся під час збирання врожаю пшениці 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники майже годину ліквідовували пожежу

    У неділю, 25 липня, на полі під час збирання врожаю пшениці в смт Калита Броварського району сталося загорання комбайна. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 17:45.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на місце події було направлено особовий склад 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калита та сільську пожежну команду с. Семиполки.

    О 18:40 пожежу було повністю ліквідовано.

    Загиблих і травмованих на місці не виявлено.

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    Гарячі жнива: у полі під Києвом згорів комбайн (фото)
    Гарячі жнива: у полі під Києвом згорів комбайн (фото)

    Як повідомлялося, нещодавно у ДТП в Харківській області загинув водій комбайна. Комбайн «ДОН 1500Б» перекинувся з дороги в кювет, затиснувши водія.

    23 липня в селі Слобідка-Рахнівська Кам’янець-Подільського району Хмельницької області спалахнуло поле пшениці.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники урожай
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    Гарячі жнива: у полі під Києвом згорів комбайн (фото)