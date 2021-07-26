Гарячі жнива: у полі під Києвом згорів комбайн (фото)

Комбайн загорівся під час збирання врожаю пшениці

Рятувальники майже годину ліквідовували пожежу

У неділю, 25 липня, на полі під час збирання врожаю пшениці в смт Калита Броварського району сталося загорання комбайна. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 17:45.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на місце події було направлено особовий склад 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калита та сільську пожежну команду с. Семиполки.

О 18:40 пожежу було повністю ліквідовано.

Загиблих і травмованих на місці не виявлено.

Як повідомлялося, нещодавно у ДТП в Харківській області загинув водій комбайна. Комбайн «ДОН 1500Б» перекинувся з дороги в кювет, затиснувши водія.

23 липня в селі Слобідка-Рахнівська Кам’янець-Подільського району Хмельницької області спалахнуло поле пшениці.