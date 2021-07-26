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    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку

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    В Україну повернулася спека - Рятувальники попередили про пожежну небезпеку
    В Україну повернулася спека
    Фото: glavcom.ua

    Найбільше сонця сьогодні буде у східних областях

    В Україні зберігається висока температура повітря. Синоптики попередили про пожежну небезпеку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Сьогодні у східних, Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Раніше синоптики прогнозували, що 26 липня пройдуть дощі в Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. Разом із тим, в Україну повернулася спека.

    У центрі України +25°С...+29°С.

    Найбільше сонця сьогодні буде в східних областях. Тут очікується або незначна хмарність, або взагалі ясна та безхмарна погода. Максимально повітря прогріється до +30°С.

    А на півдні України до +31°С. Без опадів, невелика хмарність.

    ukraine

    Нагадаємо, до кінця літа на українців чекає дуже спекотна погода і період з потужними зливами. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

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    Теги: пожежа ДСНС спека рятувальники повітря небезпека
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    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку