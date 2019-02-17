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    Рятувальники попередили про небезпеку лавин у Карпатах

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    Рятувальники попередили про небезпеку лавин у Карпатах

    В Карпатах оголошена лавинна небезпека 3-го рівня

    Державна служба України із надзвичайних ситуацій попереджає про значну лавинну небезпеку в Карпатах 17 і 18 лютого.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «17-18 лютого, внаслідок відлиги, на високогір’ї й горах східної частини Закарпатської області, в середньогір’ї Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні.

    Наприкінці минулого місяця в ДСНС повідомляли про загибель туриста внаслідок сходження лавини на Закарпатті.

    Також минулого місяця на трасу «Мукачево – Рогатин» біля села Ділове на Закарпатті зійшла снігова лавина, внаслідок чого дорога була частково заблокована, тоді ніхто не постраждав.

    державна служба ДСНС рятувальники
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