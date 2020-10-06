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    Події в Україні

    На Луганщині ліквідовано найбільший осередок пожежі

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    Луганська область: ліквідовано дев'ять осередків із десяти, один осередок - локалізовано - На Луганщині ліквідовано найбільший осередок пожежі
    Луганська область: ліквідовано дев'ять осередків із десяти, один осередок - локалізовано

    Пожежники ліквідували осередок поблизу села Смолянинове Новоайдарського району

    Рятувальники ліквідували найбільший з решти осередків пожежі в Луганській області. Всього вогонь загасили в дев'яти з 10 вогнищ.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Так, пожежники ліквідували осередок поблизу села Смолянинове Новоайдарського району. Його площа становила 4,5 тисячі гектарів.

    Водночас, залишається локалізованим вогнище біля села Гаврилівка на площі 150 гектарів.

    Нагадаємо, в результаті пожеж загинули 11 осіб: 3 людини загинули в результаті отруєння продуктами горіння, 1 людина - від отриманих опіків, 3 людини - в результаті серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюються. Також 19 людей постраждали.

    Раніше повідомлялося, що на Луганщині пожежники загасили сім з десяти основних осередків вогню.

    У понеділок 5 жовтня на Луганщині між населеними пунктами Нижньотепле та Артема виникла нова пожежа. Вогонь впритул наблизився до електростанцій, детонували снаряди.

    Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. Тоді на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. 

    Поліція відкрила 11 справ через пожежі на Луганщині.

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