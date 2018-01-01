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    Рятувальники попередили про сильні снігопади і дощі в кількох областях

    Завтра погода ускладниться в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях
    Внаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 8-9 лютого очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру. Зазначається, що сьогодні вдень сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються в Одеській, Миколаївській, Вінницькій,
    • Сьогодні, 10:07
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    Завтра погода ускладниться в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях

    Внаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 8-9 лютого очікуються складні погодні умови.

    Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

    Зазначається, що сьогодні вдень сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

    Тим часом пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с, а вдень на Лівобережжі окремі пориви - 15-20 м/с.

    «Температура вночі 2-7° морозу, на Чернігівщині та Сумщині до 10° морозу, на заході та півдні країни близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в південній частині 4-9° тепла», - наголосили у відомстві. 

    У столиці України сьогодні буде помірний мокрий сніг (приріст снігового покриву 5-10 см), налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

    Протягом дня та вночі вітер посилиться до 15-20 м/с.

    Завтра погода ускладниться в  Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях. Там будуть сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця.

    Тим часом Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську області накриють сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

    «Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12, вночі на Лівобережжі окремі пориви 15-20 м/с. Температура в західних областях вночі та вдень 0-5° морозу; на решті території від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-6° тепла», - підсумували у ДСНС. 

     

    ДСНС атмосферне явище рятувальники
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