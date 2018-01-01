Рятувальники попередили про сильні снігопади і дощі в кількох областях

Завтра погода ускладниться в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях

Внаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 8-9 лютого очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру. Зазначається, що сьогодні вдень сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються в Одеській, Миколаївській, Вінницькій,



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Завтра погода ускладниться в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях

Внаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 8-9 лютого очікуються складні погодні умови.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні вдень сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Тим часом пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с, а вдень на Лівобережжі окремі пориви - 15-20 м/с.

«Температура вночі 2-7° морозу, на Чернігівщині та Сумщині до 10° морозу, на заході та півдні країни близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в південній частині 4-9° тепла», - наголосили у відомстві.

У столиці України сьогодні буде помірний мокрий сніг (приріст снігового покриву 5-10 см), налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Протягом дня та вночі вітер посилиться до 15-20 м/с.

Завтра погода ускладниться в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях. Там будуть сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця.

Тим часом Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську області накриють сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

«Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12, вночі на Лівобережжі окремі пориви 15-20 м/с. Температура в західних областях вночі та вдень 0-5° морозу; на решті території від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-6° тепла», - підсумували у ДСНС.