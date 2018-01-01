Рятувальники просять українців дотримуватися правил використання піротехніки

Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків

Рятувальники нагадали правила використання піротехнічних виробів під час новорічних свят. Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій. «Шановні громадяни, будьте обережні при використанні піротехнічних виробів. Пам’ятайте, що тільки при дотриманні цих правил ви зможете подарувати безпечне свято собі та своїй



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Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків

Рятувальники нагадали правила використання піротехнічних виробів під час новорічних свят.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Шановні громадяни, будьте обережні при використанні піротехнічних виробів. Пам’ятайте, що тільки при дотриманні цих правил ви зможете подарувати безпечне свято собі та своїй родині», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що купувати піротехніку слід лише при наявності у продавця сертифікату якості та не використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту.

«Забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів», - наголошують рятувальники.

Також не можна зберігати піротехніку біля обігрівачів та опалювальних приладів. Не рекомендується носити піротехніку в кишенях та підпалювати, тримаючи в руках.