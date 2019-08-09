У Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території біля мосту



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Розмінування у Станиці Луганській Фото пресслужби Луганської ОДА

Фахівці перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів близько 44 га сільськогосподарських земель, а також 16 га територій, які складають дороги і лісосмуги

Голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький заявив, що в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території поблизу зруйнованого мосту.

Про це у четвер повідомляє пресслужба ОДА у Facebook.

Зазначається, що фахівці перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів близько 44 га сільськогосподарських земель, а також 16 га територій, які складають дороги і лісосмуги.

В адміністрації зазначили, що власники земель в чотирьох населених пунктах Луганської області отримали сертифікати про розмінуванні. Ці документи дозволяють їм використовувати територію за призначенням.

Як відомо, міст у Станиці Луганській поки не ремонтуватимуть через відсутність гарантій тиші від окупантів. Наразі навколо контрольного пункту в'їзду-виїзду сапери ДСНС продовжують розмінування території.

24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець. При цьому бойовики продовжували блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.

31 липня під час засідання Тристоронньої контактної групи домовились про конкретні кроки щодо ремонту мосту в Станиці Луганській.

1 серпня 2019 року повідомлялося, що бойовики не пропускають саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій на іншу сторону зруйнованого моста в Станиці Луганській для розмінування прилеглої території.