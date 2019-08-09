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    Події в Україні

    У Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території біля мосту

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    <p>Розмінування у Станиці Луганській</p> - У Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території біля мосту

    Розмінування у Станиці Луганській

    Фото пресслужби Луганської ОДА

    Фахівці перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів близько 44 га сільськогосподарських земель, а також 16 га територій, які складають дороги і лісосмуги

    Голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький заявив, що в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території поблизу зруйнованого мосту.

    Про це у четвер повідомляє пресслужба ОДА у Facebook.

    Зазначається, що фахівці перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів близько 44 га сільськогосподарських земель, а також 16 га територій, які складають дороги і лісосмуги.

    В адміністрації зазначили, що власники земель в чотирьох населених пунктах Луганської області отримали сертифікати про розмінуванні. Ці документи дозволяють їм використовувати територію за призначенням.

    Як відомо, міст у Станиці Луганській поки не ремонтуватимуть через відсутність гарантій тиші від окупантів. Наразі навколо контрольного пункту в'їзду-виїзду сапери ДСНС продовжують розмінування території.

    24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець. При цьому бойовики продовжували блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.

    31 липня під час засідання Тристоронньої контактної групи домовились про конкретні кроки щодо ремонту  мосту в Станиці Луганській.

    1 серпня 2019 року повідомлялося, що бойовики не пропускають саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій на іншу сторону зруйнованого моста в Станиці Луганській для розмінування прилеглої території.

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