У Станиці Луганській біля мосту знайшли 35 мін і боєприпасів



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Роботи з розмінування в Луганській області тривають Фото: ДСНС

Сапери за добу обстежили 0,83 га території Луганської області

Піротехнічні підрозділи продовжують перевірку і розмінування місцевості в смт Станиця Луганська. За минулу добу було виявлено і знищено 35 вибухонебезпечних предметів, повідомляє управління ДСНС в Луганській області на своїй сторінці у Facebook в середу, 14 серпня.

«Обстежили 0,83 га території області, де виявили, вилучили і знищили 35 одиниць вибухонебезпечних предметів: дев'ять артилерійських снарядів, сім мінометних мін та 19 ручних гранат», - йдеться в повідомленні.

Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього виду робіт, зазначили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що контрольний пункт «Станиця Луганська» працюватиме за скороченим графіком.

Також голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький заявив, що в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території поблизу зруйнованого мосту.