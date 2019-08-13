Контрольний пункт «Станиця Луганська» працюватиме за скороченим графіком



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Після 18 години пропуск через КПВВ «Станиця Луганська» не здійснюватиметься у зв’язку з вибухонебезпечністю робіт із розмінування

З 12 серпня режим роботи КПВВ «Станиця Луганська» було змінено – контрольний пункт працюватиме щоденно до 18 години.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що після вказаного часу пропуск через КПВВ «Станиця Луганська» не здійснюватиметься у зв’язку з вибухонебезпечністю робіт із розмінування та потенційною загрозою для життя та здоров’я цивільного населення.

«Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок», - говориться у повідомленні.

Як відомо, з боку тимчасово окупованої території Луганщини тривають заходи з розмінування місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький заявив, що в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території поблизу зруйнованого мосту.