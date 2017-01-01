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    Рятувальники звітують про відновлення належного руху на дорогах України

    ДСНС: проїзд основними автодорогами забезпечено
    Станом на ранок четверга проїзд дорогами державного та регіонального значення в Україні забезпечено, на автодорозі Київ-Одеса заторів немає, але місцями рух сповільнений. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. «Станом на 8 годину 21 грудня проїзд дорогами державного та регіонального значення забезпечено», - йдеться у
    • 21 Грудня, 09:39
    • Розсилка

    ДСНС: проїзд основними автодорогами забезпечено

    Станом на ранок четверга проїзд дорогами державного та регіонального значення в Україні забезпечено, на автодорозі Київ-Одеса заторів немає, але місцями рух сповільнений. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

    «Станом на 8 годину 21 грудня проїзд дорогами державного та регіонального значення забезпечено», - йдеться у повідомленні.

    Рятувальники зазначили, що в Київській області затори на ділянці автодороги Київ-Одеса між містом Біла Церква та містом Жашків ліквідовано.

    «Відновлено рух транспорту в обох напрямках. Із заторів вивільнено 894 автомобіля, у тому числі за добу 305», - додали у відомстві.

    Для недопущення ускладнень здійснюється скоординоване регулювання руху. На окремих підйомах та спусках спостерігається сповільнений рух, вказали у ДСНС.

    Вказано також, що проводяться роботи щодо очищення та обробки протиожеледними засобами проблемних ділянок автодороги Київ-Одеса.

    «У місцях організованих стоянок поблизу АЗС та придорожніх закладів харчування залишається незначна кількість автомобілів, водії яких прийняли рішення продовжити рух вранці. Зазначені автомобілі транспортному потоку не заважають», - сказано у повідомленні.

     

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