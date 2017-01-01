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    Саакашвілі поскаржився в НАБУ на позбавлення його громадянства

    Подав у НАБУ, як адвокат в інтересах Саакашвілі, заяву про вчинення кримінального злочину, - Чорнолуцький
    Адвокати екс-губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі подали заяву в Національне антикорупційне бюро про кримінальний злочин при позбавленні свого підзахисного громадянства. Про це адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький написав на своїй сторінці в Facebook. «Подав у НАБУ, як адвокат в інтересах Саакашвілі, заяву про вчинення кримінального
    • Сьогодні, 13:55
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    Міхеїл Саакашвілі
    Міхеїл Саакашвілі

    Подав у НАБУ, як адвокат в інтересах Саакашвілі, заяву про вчинення кримінального злочину, - Чорнолуцький

    Адвокати екс-губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі подали заяву в Національне антикорупційне бюро про кримінальний злочин при позбавленні свого підзахисного громадянства. Про це адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Подав у НАБУ, як адвокат в інтересах Саакашвілі, заяву про вчинення кримінального злочину», - написав Чорнолуцький.

    «Саакашвілі вважає навмисними і злочинними дії вищих посадових осіб Державної міграційної служби України та членів Комісії при президенті України з питань громадянства, 25-26 липня сфабрикували уявлення і рішення про втрату і позбавлення його громадянства України», - пояснив він.

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