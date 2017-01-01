Садовий розповів про свій допит в СБУ з приводу карт «ДНР/ЛНР»

На карті, яку представили на Безпековому форумі у Львові були позначені «народні республіки ДНР і ЛНР»

Міського голову Львова Андрія Садового допитали в Службі безпеки у справі презентації на Львівському безпековому форумі карти України із позначенням на ній тимчасово окупованих територій держави як «народні республіки Донецька та Луганська». Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради. «Мене питали, хто був серед



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Андрій Садовий

На карті, яку представили на Безпековому форумі у Львові були позначені «народні республіки ДНР і ЛНР»

Міського голову Львова Андрія Садового допитали в Службі безпеки у справі презентації на Львівському безпековому форумі карти України із позначенням на ній тимчасово окупованих територій держави як «народні республіки Донецька та Луганська».

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

«Мене питали, хто був серед учасників форуму, розказав про низку своїх зустрічей, вони це все записали. Відкривати кримінальні провадження за фактом розміщення статей на європейських сайтах – такого в нашій країні ще не було», – сказав Садовий.

За його словами, наступного дня його колеги з аналітичного центру «Інститут міста» також мають йти на допит.

«Напевно, СБУ буде викликати всіх учасників, партнерів. Ви собі уявляєте, учасники форуму приїжджають з цілого світу підтримати Україну, а їм тут – кримінальну справу. Це є насправді удар і в бік керівництва держави, і в бік Служби безпеки України. Хто це закрутив – мені важко сказати», – додав міськголова.

Раніше повідомлялося, що міського голову Львова Андрія Садового викликали в СБУ стосовно карти з ознакуванням «народних республік ДНР і ЛНР», представленої на Безпековому форумі у Львові.

30 листопада голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка заявив, що звернеться до СБУ у зв’язку з використанням назв «ДНР» і «ЛНР» на карті України, яка демонструвалася під час Львівського безпекового форуму.

Наступного дня СБУ почала розслідування щодо цього інциденту з картою.