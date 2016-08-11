Садового викликали до СБУ через скандальну карту із «Л/ДНР»

На карті, яку представили на Безпековому форумі у Львові були позначені «народні республіки ДНР і ЛНР»

Міського голову Львова Андрія Садового викликали в СБУ стосовно карти з ознакуванням «народних республік ДНР і ЛНР», представленої на Безпековому форумі у Львові. Про це Садовий сказав під час спілкування із бійцями АТО, які пікетували його кабінет у зв`язку із цим інцидентом, повідомляє прес-служба Львівської міськради.



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Андрій Садовий

На карті, яку представили на Безпековому форумі у Львові були позначені «народні республіки ДНР і ЛНР»

Міського голову Львова Андрія Садового викликали в СБУ стосовно карти з ознакуванням «народних республік ДНР і ЛНР», представленої на Безпековому форумі у Львові.

Про це Садовий сказав під час спілкування із бійцями АТО, які пікетували його кабінет у зв`язку із цим інцидентом, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

«Я маю сьогодні о 15.00 год. йти в СБУ, тому що викликають мене як свідка по цьому форуму. СБУ замість того, щоб займатись терористами, будуть спілкуватись. Хоча я в той час мав бути у «Львівській політехніці», бо приїжджає керівник ЮНЕСКО, який буде отримувати статус Почесного професора в «Політехніці», – зазначив мер.

Як повідомлялось, очільник Львівщини Олег Синютка висловив обурення представленою на Безпековому форумі у Львові картою України, на якій позначено «народні республіки ДНР і ЛНР». Губернатор назвав це гібридною війною проти України і подав заяву до СБУ з проханням дати оцінку діям організаторів. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Одним із організаторів форуму виступила Львівська міська рада.

Джерело: Укрінформ