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    Саміт Україна-ЄС: Туск і Юнкер їдуть у Київ обговорити Азовське море

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    <span>Туск і Юнкер збираються до Києва</span> - Саміт Україна-ЄС: Туск і Юнкер їдуть у Київ обговорити Азовське море
    Туск і Юнкер збираються до Києва

    Однією з головних тем майбутнього саміту Україна - Євросоюз буде кризова ситуація в Азовському морі

    У понеділок, 8 липня, на саміт Україна - ЄС до Києва приїдуть голова Європейської ради Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Про це пише прес-лсужба Ради Європи.

    Україну на саміті представить президент Володимир Зеленський.

    Лідери ЄС обговорять з офіційним Києвом взаємини і наступні кроки до асоціації Україна - ЄС. Також вони збираються поговорити про прогрес України у реформах, особливо в боротьбі з корупцією, енергетиці, управлінні та забезпеченні верховенства права.

    Раніше Зеленський сказав, що саміт дасть «новий імпульс відносинам» між Україною і ЄС.

    Раніше стало відомо, хто приїде на саміт Україна - ЄС. Наступного тижня до Києва приїдуть Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Федеріка Могеріні і Йоганнес Хан.

    Відзначимо, 8 липня 2019 року в Києві відбудеться 21-й саміт Україна - ЄС - двосторонній захід найвищого політичного рівня між Україною та ЄС.

     

    ЄС Київ саміт Жан-Клод Юнкер Азовське море Україна Дональд Туск
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