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    Самойлову, яку не пустили на «Євробачення» в Україну, відправлять на конкурс у Португалію

    У 2017 році співачку Юлію Самойловуне впустили на «Євробачення» у Києві через концерти в окупованому Криму
    Росія визначилася з представником країни на «Євробаченні-2018» у Португалії. Ним стала співачка Юлія Самойлова, яка мала представляти Росію у минулому році в Україні. [READ_MORE] На офіційному сайті співочого конкурсу зазначили, що Перший канал вже підтвердив участь Самойлової у конкурсі. Пісня, з якою виступить співачка, ще
    • Сьогодні, 11:15
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    Юлія Самойлова зібралась на конкурс в Ліссабон
    Юлія Самойлова зібралась на конкурс в Ліссабон

    У 2017 році співачку Юлію Самойловуне впустили на «Євробачення» у Києві через концерти в окупованому Криму

    Росія визначилася з представником країни на «Євробаченні-2018» у Португалії. Ним стала співачка Юлія Самойлова, яка мала представляти Росію у минулому році в Україні.

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    На офіційному сайті співочого конкурсу зазначили, що Перший канал вже підтвердив участь Самойлової у конкурсі. Пісня, з якою виступить співачка, ще невідома, але буде опублікована найближчим часом.

    Нагадаємо, минулого року Самойлова не змогла приїхати на «Євробачення» у Києві через заборону Служби безпеки України. Співачці заборонили в'їзд до України через виступи в окупованому Криму. 

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    Росія Євробачення Юлія Самойлова
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