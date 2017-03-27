Самойлову, яку не пустили на «Євробачення» в Україну, відправлять на конкурс у Португалію
- Сьогодні, 11:15
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Юлія Самойлова зібралась на конкурс в Ліссабон
У 2017 році співачку Юлію Самойловуне впустили на «Євробачення» у Києві через концерти в окупованому Криму
Росія визначилася з представником країни на «Євробаченні-2018» у Португалії. Ним стала співачка Юлія Самойлова, яка мала представляти Росію у минулому році в Україні.
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На офіційному сайті співочого конкурсу зазначили, що Перший канал вже підтвердив участь Самойлової у конкурсі. Пісня, з якою виступить співачка, ще невідома, але буде опублікована найближчим часом.
Нагадаємо, минулого року Самойлова не змогла приїхати на «Євробачення» у Києві через заборону Служби безпеки України. Співачці заборонили в'їзд до України через виступи в окупованому Криму.