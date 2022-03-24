  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Санкції безпрецедентні. США вдарили з новою силою по Росії

    Світ посилює санкції проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну&nbsp; - Санкції безпрецедентні. США вдарили з новою силою по Росії
    Світ посилює санкції проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну 

    Під нові санкції США потрапили депутати держдуми, банкіри, оборонні підприємства

    Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ. Про це повідомляє Голос Америки.

    Президент США Джо Байден зазначив, що санкції є «відповіддю на війну, яку за власним вибором Путін веде в Україні». Особи, які потрапили під санкції, «отримують особисту вигоду від кремлівської політики і на них має поширюватись цей біль», вважає президент США.

    «Наші санкції - безпрецедентні, - йдеться в заяві Білого дому, - не було жодного випадку, коли б ми так швидко і скоординовано діяли, щоб завдати спустошливої шкоди будь-якій іншій країні».

    328 депутатів російської Держдуми потрапили під нові санкції США. Раніше цього місяця відповідні санкції було запроваджено проти 12 російських парламентарів.

    «Ці депутати підтримували порушення Кремлем суверенітету та територіальної цілісності України, - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, представляючи заходи, - виключно через визнання незалежності самопроголошених, контрольованих російськими проксісилами, регіонів східної України, так званих ДНР та ЛНР».

    17 членів правління «Совкомбанку», а також голова правління «Сбербанку» Герман Греф підпали під санкції, як і 48 військових підприємств, які «виробляють зброю, що використовується в ході російської військової агресії», повідомили в Держдепі.

    Також США разом з «Групою семи» та ЄС оголосили про нову ініціативу з протидії ухилянню від санкцій, повідомили в Білому домі.

    Теги: росія окупанти США санкції війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Санкції безпрецедентні. США вдарили з новою силою по Росії