Санкції безпрецедентні. США вдарили з новою силою по Росії

Світ посилює санкції проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну

Під нові санкції США потрапили депутати держдуми, банкіри, оборонні підприємства

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ. Про це повідомляє Голос Америки.

Президент США Джо Байден зазначив, що санкції є «відповіддю на війну, яку за власним вибором Путін веде в Україні». Особи, які потрапили під санкції, «отримують особисту вигоду від кремлівської політики і на них має поширюватись цей біль», вважає президент США.

I’m announcing additional sanctions on over 400 Russian elites, lawmakers, and defense companies in response to Putin’s war of choice in Ukraine.



They personally gain from the Kremlin’s policies, and they should share in the pain. — President Biden (@POTUS) March 24, 2022

«Наші санкції - безпрецедентні, - йдеться в заяві Білого дому, - не було жодного випадку, коли б ми так швидко і скоординовано діяли, щоб завдати спустошливої шкоди будь-якій іншій країні».

328 депутатів російської Держдуми потрапили під нові санкції США. Раніше цього місяця відповідні санкції було запроваджено проти 12 російських парламентарів.

«Ці депутати підтримували порушення Кремлем суверенітету та територіальної цілісності України, - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, представляючи заходи, - виключно через визнання незалежності самопроголошених, контрольованих російськими проксісилами, регіонів східної України, так званих ДНР та ЛНР».

17 членів правління «Совкомбанку», а також голова правління «Сбербанку» Герман Греф підпали під санкції, як і 48 військових підприємств, які «виробляють зброю, що використовується в ході російської військової агресії», повідомили в Держдепі.

Також США разом з «Групою семи» та ЄС оголосили про нову ініціативу з протидії ухилянню від санкцій, повідомили в Білому домі.