Санкції безпрецедентні. США вдарили з новою силою по Росії

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ. Про це повідомляє Голос Америки.

Президент США Джо Байден зазначив, що санкції є «відповіддю на війну, яку за власним вибором Путін веде в Україні». Особи, які потрапили під санкції, «отримують особисту вигоду від кремлівської політики і на них має поширюватись цей біль», вважає президент США.

I’m announcing additional sanctions on over 400 Russian elites, lawmakers, and defense companies in response to Putin’s war of choice in Ukraine.



They personally gain from the Kremlin’s policies, and they should share in the pain.