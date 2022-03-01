Санкції діють. 18 тисяч росіян застрягли на Карибах і не можуть потрапити додому

Заборона перельоту по Європі позначилася на російських туристах

18 тис. росіян застрягли у карибських країнах через закрите авіасполучення з Європою. Про це в ефірі «Эхо Москвы» повідомила виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії Майя Ломідзе.

«Набагато драматичніша історія, на мою думку, у країнах Карибського басейну, тому що звідти переліт неможливий через закрите небо і потрібно організовувати спеціальний рейс. Там 18 тис. (туристів) у трьох країнах: Куба, Домінікана, Мексика», – сказала вона.

За словами Ломідзе, в Угорщині і Болгарії перебувають ще кілька сотень громадян. Не всі з них «класичні» туристи, деякі люди просто застрягли у цих країнах. Ломідзе каже, що росіяни можуть повернутися додому через треті країни, наприклад, через Туреччину і Об’єднані Арабські Емірати.

Як повідомлялося раніше, Білий дім оголосив про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. Обмеження включатимуть заборону на поїздки в США.