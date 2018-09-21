Санкції США штовхають російських мільярдерів в обійми Путіна, - Bloomberg



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Непередбачуваність Білого дому і Конгресу США в області санкцій змушує росіян переводити гроші в державні банки

Адміністрація Трампа допомагає президенту РФ Володимиру Путіну досягти мети, яка вислизала від нього впродовж майже 20 років, - спонукати російських мільярдерів почати репатріацію частини їх активів, пише Bloomberg.

Непередбачуваність Білого дому і Конгресу США в області санкцій «змушує росіян переводити гроші в державні банки і реорганізовувати офшорну суперструктуру, де зберігалися капітали з часів падіння комуністичного режиму», - пояснює видання.

«Магнати і топ-менеджери їх компаній говорять, що нагальне переведення активів туди, де до них не дотягнеться Мінфін США, почався з найбільших компаній у квітні, коли Олег Дерипаска, Віктор Вексельберг та їхні компанії, опинившись під найсуворішими на даний момент санкціями, за кілька годин втратили мільярди. Тепер тенденція прискорюється, пришвидшена загрозою ще більш драконівських заходів, які можуть бути прийняті як покарання за можливе втручання Росії у вибори і атаку із застосуванням нервово-паралітичної речовини відносно розвідника-перебіжчика в Англії», - повідомляє видання.

«Більшість найбільших недержавних експортерів Росії спустошили свої рахунки в США та Європі, багато перевели гроші в держбанки або в місцеві відділення європейських банків, кажуть кілька поінформованих джерел», - пише видання. Автори пояснюють, що ЦБ РФ не публікує статистику щодо репатрійованих засобів, але Ощадбанк оголосив про приріст коштів в 17% на корпоративних рахунках з січня по серпень, еквівалентному $98 млрд.

Видання також переказує слова неназваного джерела, якого називає так: «Що знаходиться під санкціями акціонер однієї компанії, тісно пов'язаної з Кремлем». Джерело повідав, що його особистий керуючий активами «привітав його з вдалим роком - вдалим, так як він ні в що не інвестував, а значить, нічого не може втратити».

«Оскільки уряд не має всеосяжного плану сприяння, компанії змушені самостійно готуватися до більш жорстких заходів США», - пише видання.

Автори повідомляють, що експортери намагаються мінімізувати використання доларів США.