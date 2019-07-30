НАБУ затримало колишнього першого заступника Головіна



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Колишній чиновник був затриманий 30 липня Фото: НАБУ

Експосадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу

Детективи НАБУ 30 липня затримали колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області, який переховувався від слідства.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Експосадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу», - заявили в НАБУ.

Зазначається, що 25 липня цим двом особам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.