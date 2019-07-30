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    НАБУ затримало колишнього першого заступника Головіна

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    Колишній чиновник був затриманий 30 липня&nbsp; - НАБУ затримало колишнього першого заступника Головіна
    Колишній чиновник був затриманий 30 липня 
    Фото: НАБУ

    Експосадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу

    Детективи НАБУ 30 липня затримали колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області, який переховувався від слідства.

    Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    «Експосадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу», - заявили в НАБУ.

    Зазначається, що 25 липня цим двом особам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

    Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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